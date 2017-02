Aichtal (pol) - Am Freitagabend kurz vor 21:30 ist es laut Polizeiangaben auf der B312 in Richtung Metzingen zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Eine 45-jährige Lenkerin befuhr mit ihrem Pkw Dacia die B312. In einer leichten Linkskurve kam die Dacia-Lenkerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam der Dacia dann ins Schleudern und streifte einen entgegenkommenden Pkw VW-Tiguan einer 63-Jährigen. Ein hinter dem Pkw VW fahrender Daimler-Benz eines 24-Jährigen musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand. An dem Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Alle 3 beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf über 20 000 Euro.

