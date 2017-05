Nürtingen (pol) - Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Steinengrabenstraße ereignet. Das Polizeirevier Nürtingen sucht in diesem Fall nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet, war ein 50-Jähriger mit seinem Lkw auf der Steinengrabenstraße in Richtung Vendelaustraße unterwegs. Auf Höhe einer Apotheke staute sich der Verkehr und der Lkw-Fahrer musste zunächst anhalten.

Anzeige

Als er gerade wieder anfahren wollte, wechselte ein 54-Jähriger mit seinem Pkw unvermittelt vor ihm den Fahrstreifen und drückte sich in die Lücke. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wird der Schaden auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Anzeige

Zum Unfallhergang gibt es abweichende Schilderungen, weshalb die Polizei Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 Zeugen darum bittet, sich zu melden.