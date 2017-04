Nürtingen (pol) - Rund 11.000 Euro Schaden ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gottlieb-Daimler-/Max-Eyth-Straße entstanden. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Ford Tourneo befuhr laut der Polizei gegen 19.20 Uhr die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Metabo-Allee. An der Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren und übersah die von rechts kommende Mercedes C-Klasse eines 25-Jährigen. Beim anschließenden Zusammenstoß blieben beide Beteiligten zunächst unverletzt. Erst nachträglich verspürte der Mercedesfahrer Schmerzen und ließ sich ärztlich behandeln.

Anzeige