Baltmannsweiler (pol) - Aufgrund von Unachtsamkeit und zu schnellem Fahren ist es am Sonntagmorgen an der Einmündung Pfarr-/Erwin-Mauz-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkws gekommen. Der Unfall ereignete sich, wie die Polizei berichtet, gegen 9.30 Uhr. Ein 18-Jahre alter Mercedesfahrer wollte von der Erwin-Mauz-Straße nach links in die bevorrechtigte Pfarrstraße einfahren. Er hielt im Einmündungsbereich an, um sich zu vergewissern, dass frei ist und fuhr los. Plötzlich tauchte von links ein BMW auf. Als der 51-jährige BMW-Fahrer den Einfahrenden erblickte, leitete er eine Vollbremsung ein. Da er deutlich über der erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h unterwegs war, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Nun werden beide Fahrer angezeigt.

