Fellbach (pol) - Unter dem dringenden Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln, haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Dienstag einen 40-Jährigen aus Fellbach in seiner dortigen Wohnung vorläufig festgenommen. Der Mann war im Zuge anderweitiger Ermittlungen bereits vor geraumer Zeit ins Visier der Polizei geraten. Dabei hatte sich laut Polizei der Verdacht erhärtet, dass er Drogen konsumiert und auch selbst damit Handel treibt. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Ermittler am Dienstag mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Aalen die Wohnung des Beschuldigten. Dort fanden und beschlagnahmten die Beamten über 70 Gramm Kokain und über 20 Gramm Marihuana. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Beschuldigte am Mittwochmorgen beim Amtsgericht Waiblingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl, setzte ihn aber gegen die Bezahlung einer Kaution außer Vollzug. Der 40-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuß.

