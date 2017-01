Kirchheim (pol) - In der Nacht zum Samstag ist es gegen 00:30 Uhr am Bahnhof Kirchheim zu einer Körperverletzung und Bedrohung gekommen, bei der auch eine Pistole im Spiel gewesen sein soll. Ein unbekannter Täter drohte einer 3-köpfigen Personengruppe zunächst mit einem abgebrochenen Flaschenhals. Aus Angst floh die Gruppe um das Bahnhofsgebäude herum in Richtung Bahnhofsgaststätte. Der Unbekannte rannte der Gruppe hinterher. An der Bahnhofsgaststätte packte er einen 20-jährigen Kirchheimer aus der Gruppe am Hals und drückte ihn gegen die Eingangstüre der Bahnhofsgaststätte. Im Anschluss daran soll der Täter eine Pistole gezogen haben und weggerannt sein. Der 1,85 m große und etwa 28-30-jährige, schlanke Täter soll im Anschluss in einen silbernen Renault Clio eingestiegen und Richtung Güterbahnhof davon gefahren sein. Hinweise, insbesondere zu dem flüchtenden PKW, nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/5010 entgegen.

