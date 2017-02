Wernau (pol) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Wernau ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern im Alter zwischen 20 und 31 Jahren gekommen. Als sich die Streitigkeiten in eine Küche der Unterkunft verlagerten, ergriff einer der Beschuldigten nach Polizeiangaben ein Messer und ging auf seine Kontrahenten zu. Beim Versuch den Angriff abzuwehren, wurden zwei Personen leicht am Arm verletzt. Letztendlich konnte dem Angreifer das Messer abgenommen werden und es ging in einer Schlägerei weiter. Durch einen Schlag mit einer Teetasse auf den Kopf eines Beteiligten, musste ein Mann im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

