Esslingen (pol) - Aus vermeintlich nichtigem Anlass ist es am Freitag, gegen 16 Uhr, in Oberesslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Aufgrund eines Verkehrsunfalles im Bereich Hirschlandstraße

Einmündung Hölderinweg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte langsam an der Unfallstelle vorbeifahren als plötzlich zwei Fußgänger vor ihm über die Fahrbahn liefen, so dass er nur durch starkes Abbremsen eine Kollision verhindern konnte. In der Folge entwickelte sich zwischen den beiden offenbar aufgebrachten 21 und 23 Jahre alten Fußgängern und dem Pkw-Fahrer sowie seinem Beifahrer eine zunächst verbale und gestenreiche Auseinandersetzung. Die beiden Fahrzeuginsassen sahen sich letztendlich veranlasst aus ihrem Pkw auszusteigen, worauf sie von den Fußgängern mit Fußtritten und Faustschlägen traktiert wurden.

Hierbei erlitten der 34-Jährige und sein 48-jähriger Begleiter Platzwunden und Prellungen, welche ambulant in einem Klinikum behandelt werden mussten.

