Weilheim an der Teck (pol) - Eine massive Öl- und Dieselspur ist am Montag der Auslöser für einen gemeindeübergreifenden Feuerwehreinsatz gewesen, so die Polizei. Entdeckt und gemeldet wurde die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gegen 18 Uhr in der Weilheimer Innenstadt. Die Feuerwehr rückte aus, um die ausgetretenen Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Derweil überprüfte die Polizei das Ausmaß der Ölspur. Der Verursacher fuhr von Dettingen über Kirchheim-Nabern in das Bissinger Gewerbegebiet, weiter entlang der K 1250 und K 1252 in das Wohngebiet Weilheim-Egelsberg und parkte offenbar kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bissinger Straße. Anschließend durchquerte er die Weilheimer Innenstadt auf der Brunnenstraße, wo er beim Halten an der Kreuzung zur Bahnhof- und Oberen Grabenstraße eine deutliche Fülle von Betriebsflüssigkeiten verlor. Der weitere Verlauf der Spur führte über die L 1214 nach Aichelberg. In Zell unter Aichelberg verlor sich die Spur des unbekannten Verursachers. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck (Tel. 07021/5010) entgegen.

