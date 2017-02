Weilheim (pol) - Einen gehörigen Schreck hat ein Kleinkind seinen Eltern in Weilheim am Mittwochmittag zugefügt, als dieses plötzlich verschwunden war. Eine Weilheimerin bemerkte gegen 12 Uhr bei ihrer Fahrt auf der Zellerstraße einen kleinen Jungen, der alleine ohne Jacke, ohne Schuhe und nur mit Strümpfen auf dem Gehweg gegenüber einer dortigen Tankstelle unterwegs war. Sie sammelte den Jungen ein und fuhr geradewegs zum Polizeiposten. Dort "weigerte" sich der Knirps, den Beamten gegenüber seine Personalien anzugeben. Er erklärte lediglich, dass seine Eltern "Mama und Papa" heißen würden. Zwischenzeitlich ging ein Notruf bei der Reutlinger Polizeileitzentrale ein, von Eltern, die ihren kleinen Sohn verzweifelt suchten. Den Eltern konnte bereits am Telefon die gute Nachricht übermittelt werden, dass ihr Kleiner wohlbehalten auf der Wache abholbereit auf sie warte. Wie schließlich bekannt wurde, wollte der Zweieinhalbjährige zusammen mit seinem Vater den Bruder aus dem Kindergarten abholen. Da der Vater aber aus Sicht des Sohnes zu viel Zeit benötigte, um sich anzuziehen, machte sich der Sprössling schon mal auf den Weg. Er öffnete selbstständig die Haustüre und marschierte einfach los.

