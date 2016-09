Frickenhausen (pol) - Zu einem Brand in den "Beurener Wasen" rückten am Samstagabend die Feuerwehr und der Rettungsdienst aus, konnten aber schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben, wie die Polizei berichtet. Wie sich herausstellte, hatte eine 61-jährige Hausbewohnerin ihr Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmt und vergessen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet, ein Schaden in Höhe von 50 Euro ist an der Mikrowelle und dem total beschädigten Kirschkernkissen entstanden.

