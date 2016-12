Esslingen (pol) - Nach einer versuchten schweren räuberischen Erpressung auf eine 40 Jahre alte Kioskbesitzerin, die sich am Samstag, 17. Dezember 2016, in Pliensauvorstadt ereignet hatte, wurde am Montag der 27 Jahre alte Ehemann (nach türkischem Recht verheiratet) des Opfers in Haft genommen, so die Polizei. Dieser hatte bis vor wenige Wochen noch getrennt von seiner Frau in der Türkei gelebt.

Am Samstag, kurz nach 18.30 Uhr, kam der Mann in den Kiosk seiner Ehefrau und kündigte an, wieder in die Türkei zurückkehren zu wollen.

Der gewaltbereite Ehemann forderte hierfür Geld und erhielt eine geringe Summe ausgehändigt. Vor dem Verlassen des Kiosks bediente er sich selbst mit einem Griff in die Ladenkasse und erbeutete so insgesamt etwa 120 Euro. Kurz darauf kam der Ehemann zurück und kündigte an, bis zur Ausreise in dem Ladengeschäft übernachten zu wollen. Außerdem forderte er die Herausgabe des Mobiltelefons der Frau. Um die Herausgabe zu erzwingen, hielt er der Geschädigten Nase und Mund zu und würgte sie. Zudem bedrohte der Ehemann sein Opfer mit einem Teppichmesser. In einem günstigen Moment gelang der Frau die Flucht aus dem Kiosk.

Danach begann der Tatverdächtige, die Ladeneinrichtung zu zerstören. Währenddessen kam auch die volljährige Tochter der Frau hinzu. Als die Geschädigte dies bemerkte, kehrte auch sie zurück in den Kiosk, um ihre Tochter aus dem Laden zu holen. Hierbei packte der Ehemann die Kioskbesitzerin und schleuderte sie vor dem Kiosk auf den Boden. Mehrmals schlug er der wehrlosen Frau mit der Faust ins Gesicht, bevor er schließlich die Flucht ergriff und sein völlig verängstigtes Opfer mit Atembeschwerden zurückließ. Angehörige des Opfers verständigten schließlich die Polizei.

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sie erlitt neben zahlreichen Prellungen und Schürfungen auch zum Teil schwere Verletzungen im Gesicht. Die Polizei fahndete mit starken Kräften im Nahbereich und in der Innenstadt nach dem Täter. Als bekannt wurde, dass dieser vorhatte, sich ins Ausland abzusetzen, wurden zudem gezielt verschiedene mögliche Anlaufstellen über längere Zeit überprüft.

Gegen 00.15 Uhr kam der Tatverdächtige zum Polizeirevier in Esslingen und gab sich als der Gesuchte zu erkennen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 27-Jährige am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, worauf der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.