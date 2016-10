Ostfildern-Nellingen (pol) - Auf Tabakwaren abgesehen hatte es ein Einbrecher, der zwischen Dienstagabend, 18.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 5 Uhr, in einen Kiosk in der Hindenburgstraße in Nellingen eingebrochen ist. Der Täter hebelte laut Polizei ein Fenster auf und gelangte so ins Innere, wo er sämtliche Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließ. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige