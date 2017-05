Esslingen (pol) - Am Wochenende sind bei der Esslinger Polizei mehrere Beschädigungen und Diebstähle auf dem Ebershaldenfriedhof in der Landenbergerstraße angezeigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden dort in den vergangenen Wochen mehrere Kindergräber verunstaltet. Der bislang unbekannte Täter zertrat Blumen und entwendete Grabschmuck.

Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise. Verdächtiges auf dem Friedhofsgelände sollte unverzüglich über Notruf gemeldet werden. Zudem bittet die Polizei darum, dass sich die Opfer unter der Telefonnummer 0711/3990-0 melden.