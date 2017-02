Plochingen (pol) - Zahlreiche geschockte Kinder und ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Bilanz einer Taxifahrt am Freitagmorgen. Der 67-jährige Fahrer wollte nach eigenen Angaben einen Stau zwischen Stumpenhof und Plochingen umfahren. Deshalb wählte er mit seinen drei Fahrgästen, Schulkinder im Alter von sechs bis neun Jahren, den Verbindungsweg zwischen dem Otto-Löffler-Weg und der Beethovenstraße. Dem dort aufgestellten Sackgassenschild schenkte er ebenso wenig Beachtung wie zwei weiteren Kindern, die sich zu Fuß auf dem Weg zur Schule befanden. Die beiden konnten sich vor dem schnell nahenden Ford durch einen Sprung zur Seite retten. Dennoch wurde eines von ihnen durch einen Außenspiegel des Taxis getroffen. Das Kind blieb unverletzt.

Der 67-Jährige setzte seine Fahrt fort. Da sich am Ende der Sackgasse ein schlecht erkennbarer Treppenabgang befindet, rannten die zwei Schulkinder laut rufend hinter dem Taxi her, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Unmittelbar vor dem Abgang hielt der Mann an, stieg aus und schrie die beiden Kinder an. Er setzte seinen Ford anschließend nicht zurück, sondern fuhr die fünfstufige Treppe hinunter. Sein nicht geländetaugliches Fahrzeug wurde dabei am Unterboden beschädigt. Eine Umkehr war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Am Ende der Treppe befand sich auf einer Seite ein Geländer und auf der anderen Seite ein Stromverteilerkasten. Das Geländer wurde teilweise umgefahren und beide Fahrzeugseiten wurden beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Mann laut Polizei mit dem Taxi und den Fahrgästen vom Ort des Geschehens. Er konnte später im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet Plochingen ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 0711/3990330 melden sollen.