Leinfelden-Echterdingen (pol) - Gegen einen verhaltensauffälligen 42-jährigen Echterdinger ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen nach einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Beleidigungen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft.

Anzeige

Der polizeibekannte 42-Jährige fiel am Dienstagmittag, zwischen 13 Uhr und 14.40 Uhr auf, nachdem er in der Burgstraße gegen ein Schaufenster schlug, einen Laternenmast beschädigte und mehrere Blumenbeete verwüstete. Vorbeilaufende Passantinnen beleidigte er laut Polizei völlig grundlos. Im Layweg belästigte er drei zufällig vorbeikommende zehnjährige Schulkinder, indem er sie anbrüllte, beschimpfte und völlig verstört stehen ließ.

Anzeige

Auf seinem Weg entlang der Kronenstraße beschimpfte und beleidigte er weitere Passanten und versteckte sich im Gebüsch. Als zwei zehnjährige Schüler vorbeikamen stürmte er plötzlich aus dem Gebüsch, brüllte die Kinder an und beleidigte sie in nicht zitierfähiger Weise. Die Kinder mussten nach diesen Vorfällen betreut werden. An seiner Wohnanschrift beschimpfte er dann mehre Nachbarn und äußerte wüste Drohungen. Zudem beschmierte er die Haustüre und sich selbst mit Nagellack, bevor er sich in seine Wohnung zurückzog.

Vor dem Hintergrund des bereits anhängigen Verfahrens wurde der 42-Jährige anschließend in seiner Wohnung festgenommen und am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 42-Jährige wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen am Dienstagmittag dauern derzeit an. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sucht noch nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/903770.