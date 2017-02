Plochingen (pol) - Am Donnerstag ist auf einem Fußgängerüberweg in der Esslinger Straße ein Schüler angefahren worden, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Ein 73 Jahre alter Fahrer eines Alfa Romeo war in Richtung Altbach unterwegs. In der Nähe zur Karlstraße überquerten eine Frau sowie ein neun Jahre alter Junge ordnungsgemäß die Straße. Der Fahrer fuhr zunächst unvermindert auf den Fußgängerüberweg zu. Verspätet erkannte der Mann die Situation und leitete eine Vollbremsung ein. Der Pkw prallte gegen den Jungen, welcher von der Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde. Der Junge erlitt nur leichte Prellungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Versorgung und Beobachtung in ein Krankenhaus.

