Neckartenzlingen (pol) - Ein 8-jähriger Junge ist nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Neckartenzlingen leicht verletzt an der Unfallstelle zurückgelassen worden. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte das Kind gegen 17.20 Uhr die Metzinger Straße auf Höhe der Bushaltestelle bei der Auwiesenschule und wurde hierbei von einem Pkw erfasst.

Fahrer und Beifahrerin stiegen nach Polizeiangaben kurz aus, um sich über das Befinden des Kindes zu erkundigen. Der Junge, der zu diesem Zeitpunkt noch am Boden lag, gab zu verstehen, dass alles in Ordnung sei, wonach sich der Pkw entfernte. Später wurden bei dem Kind Beinverletzungen festgestellt und Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen oder silbernen Pkw VW Golf Typ IV mit Esslinger Zulassung handeln. Der Fahrer wurde als etwa 25-30 Jahre alt und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Die Beifahrerin hatte blonde, etwa schulterlange, gelockte Haare. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.