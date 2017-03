Esslingen-Pliensauvorstadt (pol) - Ein 10-jähriges Kind ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, rannte der Junge gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Gebäudes Nr. 87 mit einem Ball unter dem Arm aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links auf die Fahrbahn und wurde dort von einem langsam ortsauswärts fahrenden BMW eines 22-Jährigen mit der Fahrzeugfront leicht erfasst. Beim Aufprall zog sich der Junge leichte Verletzungen zu und wurde in Begleitung seines Vaters zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Am BMW entstand geringer Schaden von etwa 500 Euro.

