Esslingen (pol) - Nur leicht verletzt wurde ein12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der Plochinger Straße in Esslingen ereignet hat. Ein 45-jähriger Fahrer eines Opel Combo war auf der Bismarckstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung musste er zunächst anhalten, bevor er nach links in die Plochinger Straße einbiegen konnte. Kurz nach dem Einbiegen trat plötzlich das Kind, ohne auf den Verkehr zu achten, von links auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Opel Combo hatte laut Polizei keine Möglichkeit mehr zu reagieren, sodass das Kind gegen den linken Kotflügel prallte und über die Motorhaube nach vorne vor das Fahrzeug auf die Fahrbahn geworfen wurde. Ein Rettungswagen brachte die 12-Jährige zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Am Auto entstand kein Schaden.

