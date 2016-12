Hochdorf (pol) - Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, auf der Bachstraße ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Ohne auf den Verkehr zu achten rannte die 12-Jährige plötzlich über die Fahrbahn. Ein 61-jähriger Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha auf der Bachstraße in Richtung Roßwälden unterwegs war, hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren. Das Mädchen prallte gegen die rechte Fußauflage des Choppers und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt. Während der Biker seine Maschine halten konnte und unverletzt blieb, wurde das Mädchen vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Anzeige