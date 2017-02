Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Kind hat sich am Donnerstagvormittag an einer Rolltreppe im Stuttgarter Flughafen die Hand eingeklemmt und musste von einem Ersthelfer befreit werden. Der Sechsjährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen elf Uhr zusammen mit seinen Familienangehörigen im Terminal 3 auf die vierte Ebene. Hierbei verfing sich der Ärmel seiner Jacke am mitlaufenden Handlauf.

Oben angekommen zog es die Hand des Jungen in das Gehäuse der Rolltreppe, in das sich der Handlauf hineinbewegt. Durch einen Sicherheitskontakt kam das Band sofort zum Stillstand. Durch die Schreie des Kindes wurde ein Mann in einem Reisebüro auf die missliche Lage aufmerksam. Der Ersthelfer kam zu Hilfe und bog das Gehäuse auseinander. Er musste so eine Kraft aufwenden und sich mit dem Fuß gegen die Glasscheibe der Rolltreppe stemmen, dass diese zersprang. Die Hand konnte dank seiner Hilfe befreit werden. Der Sechsjährige wurde vom Rettungsdienst des Flughafens versorgt und zur Weiterbehandlung ins Medical Center gebracht.