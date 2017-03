Neuffen (pol) - In einem Wohngebiet ist am Donnerstagnachmittag ein Kind angefahren worden. Der am Unfall beteiligte Autofahrer flüchtete, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 15.40 Uhr an der Kreuzung Eichenstraße/Kirschgarten. Ein sieben Jahre alter Junge fuhr mit dem Fahrrad von der Straße Kirschgarten in die Eichenstraße. Gleich nach der Einmündung kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden unbekannten Pkw. Der Junge schlug mit dem Kopf auf der Motorhaube auf und prallte zurück auf die Straße. Sein getragener Radhelm schützte ihn vor schweren Verletzungen, sodass er nach ambulanter Untersuchung und Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden konnte. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet Zeugenhinweise (Verkehrskommissariat Esslingen, Tel. 0711/3990-420). Der gesuchte Pkw müsste an der rechten Fahrzeugfront sichtbare Unfallspuren haben. An der Unfallstelle wurden Teile des Schweinwerferglases sichergestellt. Zeugen haben nach dem Unfall einen silberfarbenen Pkw, möglicherweise Art Geländewagen, zügig in Richtung Auchtertstraße wegfahren sehen. Ob es sich dabei um das gesuchte Unfallfahrzeug handelt, ist nicht gesichert.

Anzeige