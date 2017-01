Neckartenzlingen (pol) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr auf der Altdorfer Straße an der Bushaltestelle Rotenbach ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zu dem erst Stunden später angezeigten Unfall war eine 14-jährige Filderstädterin an der Bushaltestelle Rotenbach aus dem Bus ausgestiegen. Anschließend überquerte sie mit dem Handy telefonierend und ohne auf den Verkehr zu achten die Altdorfer Straße. Hierbei wurde sie von einem Nissan eines 41-Jährigen angefahren, der die Altdorfer Straße bergaufwärts befuhr. Der Nissan-Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden, trotzdem erfasste sein Wagen das Mädchen, das auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn wieder abgeworfen wurde. Zunächst wurden an der Unfallstelle nur die Telefonnummern ausgetauscht. Als das Kind am späten Abend dann doch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste und in ein Krankenhaus gebracht wurde, informierten die Eltern die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.

Anzeige