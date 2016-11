Bempflingen (pol) - Ein neunjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Alten Bempflinger Straße verletzt worden.

Wie die Polizei angibt, war kurz nach 14 Uhr ein 74-jähriger mit seinem Toyota auf der Alten Bempflinger Straße in Richtung Großbettlingen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Großbettlingen kamen ihm der Neunjährige und sein jüngerer Bruder auf Cityrollern entgegen. Als sich das Auto und der Bub auf gleicher Höhe befanden, bog der Junge plötzlich ab und fuhr direkt auf das Auto zu. Der Toyotafahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden. Das Kind prallte gegen den linken Kotflügel und Außenspiegel und wurde auf die Fahrbahn geworfen. Ein Rettungswagen brachte den Bub in die Kinderklinik, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt.