Nürtingen (pol) - Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem Zusammenstoß am Freitagnachmittag verletzt worden. Ein 39-jähriger Opelfahrer befuhr die Eugenstraße in Fahrtrichtung Neuffener Straße. Trotz

vorgeschriebener Fahrtrichtung nach rechts fuhr er geradeaus über die Neuffener Straße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden VW Touran, der von einer 41-Jährigen gelenkt wurde. Laut Polizei wurde durch den Zusammenstoß ein fünfjähriges Kind im VW Touran leicht verletzt und noch am Unfallort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 11.000 Euro.

