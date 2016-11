Frickenhausen (pol) - Ein siebenjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße verletzt worden. Das Kind war laut Polizei zu Fuß auf dem linken Gehweg in Richtung Linsenhofen unterwegs, hielt dann aber an, um die Hauptstraße zu überqueren. Nach einem kurzen Blick nach links in Richtung Linsenhofen rannte das Mädchen auf die Straße, ohne auf den von rechts aus Richtung Ortsmitte kommenden Verkehr zu achten. Der 58-jährige Fahrer eines Getränke-Lkw konnte trotz einer Vollbremsung nicht verhindern, dass sein Fahrzeug das Kind im Bereich des vorderen, linken Scheinwerfers erfasste und das Mädchen auf die Fahrbahn stürzte. Die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzte Siebenjährige konnte alleine aufstehen und auf den Gehweg zurückgehen. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung vorsorglich stationär aufgenommen.

Anzeige