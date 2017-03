Leinfelden-Echterdingen (red) - In Leinfelden-Echterdingen an der Bushaltestelle in der Nikolaus-Otto-Straße kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind auf einem Laufrad schwer verletzt wurde. Das Kind musste mit einem Rettungshubschauber in eine Klinik geflogen werden. Zum Unfallhergang wurden noch keine genauen Angaben gemacht.

