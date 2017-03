Neuffen (pol) - (Nachtrag zum Pressebericht vom 24. März) Wie berichtet, ist am 23. März 2017 an der Kreuzung Eichenstraße/Kirschgarten ein 7-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in ein Auto gefahren. Er hatte bei dem von ihm verursachten Unfall noch Glück und zog sich nur leichtere Blessuren zu. Allerdings entfernte sich der beteiligte Autofahrer laut der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Mithilfe der am Unfallort gesicherten Teile des beschädigten Scheinwerferglases konnte das beteiligte Fahrzeug und schließlich auch die 19 Jahre alte Fahrerin ermittelt werden. Diese ist geständig, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein.

