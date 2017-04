Ostfildern (pol) - Ein kleines Kind ist am Montagmittag in Nellingen, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße gerannt und von einem Fahrzeug erfasst worden.

Ein 25-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Transporter gegen 12.30 Uhr auf der Straße Schwarze Breite in Richtung Denkendorfer Straße. Unvermittelt überquerte der vierjährige Junge hinter einem parkenden Auto die Fahrbahn. Er wurde von der Front des Transporters erfasst und ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung seiner Mutter zur Behandlung in eine Klinik.