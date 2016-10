Esslingen (pol) - Eine zunächst gemeldete, riesige Stichflamme hat am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, an einer Seniorenresidenz in der Schelztorstraße in Esslingen einen Einsatz der Rettungsdienste ausgelöst. Die Esslinger Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben. Eine der Bewohnerinnen hatte laut Polizei in ihrer Wohnung Kerzen angezündet. Hierbei legte sie den Anzünder aber so ab, dass er zunächst schmorte und dann Feuer fing. Verletzt wurde niemand. Außer an dem Kerzenanzünder entstand kein Schaden. Nach dem Öffnen der Fenster und Lüften konnte die Seniorin wieder zurück in ihre Wohnung.

Anzeige