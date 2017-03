Fellbach (red) - Heute Morgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Brand in einem Haus in der Neuen Straße in Fellbach. Nach Feuerwehrinformationen entzündete eine vergessene Kerze im Hausflur einen Kinderwagen und sorgte so für eine starke Rauchentwicklung. Es gab wohl mehrere Verletzte die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Die Feuerwehr Fellbach hatte den Brand schnell im Griff.

