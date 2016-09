Am Freitag kurz vor 24 Uhr ist den Spezialisten vom Verkehrskommissariat Esslingen ein Pkw BMW, 3er-Modell aufgefallen, welcher tiefergelegt war. Bei der anschließenden Kontrolle in der Esslinger

Straße stellte sich heraus, dass die erforderliche Bodenfreiheit unterschritten war. Laut Polizei wies der Pkw noch weitere technische Mängel auf, welche die Begutachtung durch einen Sachverständigen

erforderlich machten. Im Anschluss an das Gutachten musste durch die Beamten des Verkehrskommissariats Esslingen noch an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt werden. Den 24-jährigen Fahrer des Pkws erwartet nun eine empfindliche Geldbuße.

