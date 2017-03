Wendlingen (pol) – Eine Leichtverletzte und 20 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls mit fünf Autos am Samstag, gegen 11.20 Uhr, in der Unterboihinger Straße in Wendlingen. Laut Polizei hatte eine 41-Jährige verkehrswidrig mit ihrem Dacia auf einem Gehweg vor einer Hofeinfahrt geparkt. In diese wollte der 37-jährige Fahrer eines entgegenkommenden VWs abbiegen. Beim Einfahren auf die Straße übersah die Dacia-Fahrerin den von hinten kommenden Fiat einer 46-Jährigen, worauf es zu einem Zusammenstoß kam. Die Dacia-Fahrerin versuchte im Anschluss noch nach links auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit dem VW und prallte schließlich auf zwei am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkte Autos. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Fiat leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

