Altenriet (pol) - Ein Kaminbrand hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Armbrusterstraße für Aufregung gesorgt, so die Polizei. Gegen Mitternacht gingen bei den Einsatzleitzentralen der Polizei und der Feuerwehr die ersten Notrufe ein, in denen von Flammen aus dem Kamin und einer stark verrauchten Wohnung in dem Mehrfamilienhaus berichtet wurde. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, rückten die Feuerwehren aus Altenriet, Schlaitdorf, Neckartenzlingen und Filderstadt mit 5 Fahrzeugen und mehr als 40 Feuerwehrleuten sowie mehrere Streifenwagen der Polizei an. Von der Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein offenes Feuer war zum Glück nicht entstanden. Die betroffene Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Die Bewohner konnten anschließend ihre Räume wieder beziehen. Ein Schaden war nicht entstanden. Ein Schornsteinfeger wird sich der Sache annehmen.

