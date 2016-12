Dettingen u. Teck/Wolfschlugen (pol) - Gleich zu zwei Kaminbränden mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend ausrücken.

Gegen 17.30 Uhr war ein Feuer in einem Kamin in der Dettinger Kanalstraße gemeldet worden, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Mann vor Ort war, ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Kurz vor 19 Uhr brannte ein Kamin in der Gartenstraße in Wolfschlugen. Auch hier überwachten die Löschmänner bis zum Eintreffen des Schornsteinfegers den Brand und mussten im Anschluss das Gebäude lediglich noch belüften. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Brandort, der Rettungsdienst mit einer Besatzung.

Verletzt wurde niemand und ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. In beiden Fällen dürften Rußablagerungen im Kamin die Ursache für die Brände gewesen sein.