Deizisau (pol) – Spaziergänger haben am Sonntag gegen 17.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert, weil starker Rauch ist aus dem Fenster einer Firma in der Sirnauer Straße in Deizisau gedrungen ist. Die Feuerwehren Deizisau und Plochingen, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt waren, gaben rasch Entwarnung. Eine Kaffeemaschine, die auf einem Herd abgestellt war, war geschmolzen und hatte den Rauch ausgelöst, berichtet die Polizei. Ob ein technischer Defekt oder ein Versehen die Ursache dafür ist, wird noch ermittelt. Außer an der Kaffeemaschine ist kein Schaden entstanden.

