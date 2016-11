Filderstadt-Bernhausen (red) – Das Polizeirevier Filderstadt fahndet nach einem etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann. Dieser hat am Montag gegen 21.15 Uhr in der Bruckenackerstraße mit einem Baseballschläger oder einer Eisenstange einen geparkten Ford C-Max beschädigt. Eine Zeugin hatte den Mann, der als etwa 1,70 bis 1,80 groß und schlank, mit hochstehenden, hellen Haaren mit Strähnen und einem weißen Kapuzenshirt bekleidet beschrieben wird, beobachtet. Er habe immer wieder auf das Fahrzeug eingedroschen. Sie sprach den Mann an, was diesen nicht beeindruckte. Er schaute in Richtung der Zeugin, schlug aber noch mehrfach zu, bevor er um die Ecke zur Plieninger Straße in Richtung Ortsmitte weglief. Den Schaden Euro schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro und bittet unter der Telefonnumer 0711/ 70 91 3 um Zeugenhinweise.

