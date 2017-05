Esslingen (pol) – Ein 23-jähriger Esslinger ist am Samstagabend gegen 23.20 Uhr in der Fleischmannstraße mit einer Flasche angegriffen und leicht verletzt worden. Der junge Mann hatte beobachtet, wie zwei Männer Frauen belästigten, die in einem Auto saßen. Als er sie aufforderte, dies zu unterlassen, schlug ihm einer der beiden eine Flasche auf den Kopf. Dann flüchtete der Täter, wurde aber wenig später am Esslinger Bahnhof von der Polizei erwischt. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Beschuldigte erheblich alkoholisiert war. Er musste die Nacht in einer Zelle bei der Polizei verbringen.

