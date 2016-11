Esslingen (pol) - Großes Glück hatte ein 11-Jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, kurz nach 13 Uhr, auf der Schorndorfer Straße ereignet hat. Das Kind stand mit einer Gruppe weiterer Kinder an einer Fußgängerampel. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, rannte der 11-Jährige trotz Rotlicht über die Fahrbahn, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Linienbus einfuhr. Eine 25-Jährige, die mit ihrem Smart bei stockendem Verkehr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Ulmer Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, als der Junge plötzlich vor ihren Wagen trat.

Das Kind wurde leicht von dem Smart erfasst und auf die Fahrbahn geworfen. Der 11-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Schaden entstand nicht.