Kirchheim (pol) - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntag gegen 0.10 Uhr vier Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren in der Aichelbergstraße in Kirchheim festnehmen konnte.

Die Männer hatten zunächst die Fahrbahn im Bereich der Aichelbergstraße / Bulkesweg mit schwarzer Farbe besprüht. Im Verlauf der weiteren Abklärungen wurden laut Polizei weitere Schmierereien auf dem Gehweg und im Bereich der Unterführung Aichelbergstraße / B 297 bekannt.

Einer der angetroffenen Personen räumte ein, dass an weiteren Orten Sprühfarbe aufgebracht wurde, die Ermittlungen hierzu dauern allerdings noch an. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kirchheim/ Teck unter der Telefonnummer 07021/5010 in Verbindung zu setzen.