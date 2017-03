Nürtingen (pol) - Eine junge Frau ist am frühen Dienstagmorgen am Nürtinger Galgenberg von einem Unbekannten überfallen und beraubt worden. Der Täter ist flüchtig.

Die 21-Jährige war etwa gegen 6.15 Uhr an der Haltestelle Neckarbrücke aus dem Bus gestiegen und wollte zu Fuß zu ihrer in der Nähe gelegenen Arbeitsstelle in die Galgenbergstraße laufen. Beim Überqueren der Stuttgarter Straße musste sie zunächst an der roten Ampel warten. Hier fiel ihr bereits ein Mann auf, der unmittelbar vor ihr aus derselben Richtung die Straße überquert hatte und dann in Richtung Galgenberg weiterging.

Als sie den dann auf einem Stein sitzenden Unbekannten passiert hatte, stand dieser auf und forderte Geld von ihr. Die Frau ging darauf nicht ein und lief weiter. Der Mann packte sie daraufhin an der Kapuze und entnahm unter Gewaltanwendung Bargeld aus der Handtasche der 21-Jährigen.

Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Hallenbad. Von ihrer Arbeitsstätte aus wurde kurze Zeit später die Polizei verständigt. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Hinweise zu dem Täter. Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt und zirka 1,65 Meter groß. Er hat glatte, dunkle und etwa kinnlange Haare sowie einen dunklen Teint. Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer blauen Jeans sowie weißen Turnschuhen.