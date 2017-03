Kirchheim/Teck (pol) - Nach Einbrüchen in einen Kindergarten und in einen Getränkehandel in Kirchheim in der Nacht von Montag auf Dienstag ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen ein Kind und zwei Jugendliche im Alter von 13, 16 und 17 Jahren aus Kirchheim. Der bereits einschlägig polizeibekannte 16-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Das Trio steht, so die Polizei, im dringenden Verdacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kindergarten in der Lichtensteinstraße eingedrungen zu sein. Dort durchwühlten sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen, zerstörten Wanduhren und richteten entsprechende Verwüstungen an. Im Verwaltungsbereich stießen sie auf zwei Sparbücher, ein Handy sowie eine Fotokamera. Diese ließen sie nebst diversen Gebäudeschlüsseln mitgehen. Anschließend brachen sie in einen Getränkehandel in der Jesinger Straße ein. Dort stahlen sie gleich tütenweise Zigaretten, Süßigkeiten und Getränke. In beiden Fällen sicherten Kriminaltechniker Spuren an den Tatorten.

Bei der Auswertung der Spuren kamen die Ermittler schnell auf die Spur des 16-Jährigen der bereits durch einschlägige Delikte aufgefallen war. Nachdem er zuhause aufgesucht worden war, trafen sie nicht nur seine beiden Mittäter an, sondern fanden auch die Beute vor, die das Trio unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei noch aus dem Fenster warf.

Alle Drei räumen die Einbrüche ein. Das Kind und der 17-Jährige sind nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 16-Jährige wurde am Dienstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt.

Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Derzeit wird geprüft, ob die Drei für weitere Straftaten im Raum Kirchheim in Betracht kommen.