Leinfelden-Echterdingen (pol) - Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Musberg erlitten, als sie von einem jugendlichen Radfahrer angefahren worden ist. Der 15-Jährige war mit seinem Fahrrad kurz nach 17 Uhr auf der Sindelfinger Straße bergabwärts unterwegs, teilte die Polizei mit. Wenige Meter nach der Bushaltestelle Sonnenhalde mussten zwei Autofahrer vor einem Fußgängerüberweg anhalten, damit die 81-jährige Frau die Straße überqueren konnte. Der Jugendliche radelte an den Autos vorbei. Als er die Seniorin sah, konnte er trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

