Leinfelden-Echterdingen (pol) - Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in LE-Stetten erlitten. Ein 49-Jähriger wollte, so die Polizei, mit seinem Auto kurz nach 7.30 Uhr von der Haldenstraße nach rechts in die Weidacher Steige abbiegen. Da ihm eine Hecke die Sicht versperrte, fuhr er langsam an die Einmündung heran.

Dort kam es zur Kollision mit dem 15-Jährigen, der mit seinem Mountainbike den Gehweg bergabwärts fuhr. Trotz einer Bremsspur von über sechs Metern gelang es dem Radler nicht, einen Aufprall zu verhindern. Sein Vorderrad stieß gegen das vordere rechte Eck des Pkw. Der Schüler stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Behandlung in eine Klinik gefahren. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt zirka 600 Euro.