Am Freitagnachmittag gegen 17:45 ist es laut Polizei am Tiefenlochsee zu einem Hubschraubereinsatz gekommen. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete über Notruf 110, dass sich mehrere Jugendliche auf der Eisfläche des Sees aufhalten. Nachdem die Einsatzkräfte der Polizei keine Personen mehr antreffen konnten und bereits die Dunkelheit einsetzte,wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Geländes angefordert. In Ufernähe konnten zwei Zelte mit Jugendlichen festgestellt werden, welche zu dem dort ansässigen Fischereiverein gehören. Die beiden Jugendlichen wollten lediglich fischen gehen und räumten ein, die Eisfläche betreten zu haben. Die Eltern der Jugendlichen wurden über den Sachverhalt informiert.

Die niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen haben dazu geführt, dass Gewässer und Wasserflächen wie Bäche, Teiche und Seen mit einer Eisschicht überzogen sind. Trotz des anhaltenden Frostes und Temperaturen um den Gefrierpunkt sind die Eisflächen in vielen Fällen zu dünn und das Betreten insbesondere größerer Wasserflächen, wie Flüsse und Seen, könnte lebensgefährlich sein. Schnell können durch einsetzendes Tauwetter oder Sonneneinstrahlung vermeintlich feste Eisflächen wieder gefährlich werden. Die Polizei mahnt zu umsichtigen Verhalten und warnt davor, auf Gewässern zu laufen, die dazu nicht offiziell freigegeben sind. Weisen Sie insbesondere auch Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hin und helfen Sie dadurch mit, lebensgefährliche Unfälle zu vermeiden. Sollte jemand ins Eis eingebrochen sein oder möglicherweise in eine solche Situation kommen, informieren Sie über Notruf umgehend die Rettungskräfte. DLRG und Feuerwehr sind speziell ausgerüstet und geschult, um Menschen in Eisnot zu helfen.

