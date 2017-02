Esslingen (pol) - Vier junge Männer stehen im Verdacht, am Mittwoch zwei Einbrüche begangen zu haben.

Nachdem die vier Teenager in der Nacht zum Mittwoch einen Tresorwürfel aus dem Jugendhaus in der Maille gestohlen hatten, drangen sie über eine nichtöffentliche Tiefgarage in der Andreas-Hofer-Straße in Wohnhäuser ein. Von der Garage aus gelang es den Eindringlingen mehrere Türen zu den Wohnhäusern zu öffnen. Sie drangen so bis in die Kellerräume eines Hauses vor, brachen einen hölzernen Kellerverschlag auf und stahlen diverse Elektrowerkzeuge. Gegen vier Uhr betrat ein Hausbewohner den Kellerraum, woraufhin die Personen laut Polizei die Flucht antraten. Beim Verlassen der Tiefgarage versprühten sie einen dort installierten Feuerlöscher. Ob die geparkten Pkw durch das Löschpulver beschädigt wurden, ist noch unklar. Eine hinzugerufene Polizeistreife entdeckte einen 16 Jahre alten Jugendlichen und einen 18 Jahre alten Heranwachsenden in Tatortnähe und nahm diese vorläufig fest. Nachdem die Polizei sie auf den Einbruch in ein Jugendhaus in der Maille angesprochen hatte, gaben sie zu, auch an diesem beteiligt gewesen zu sein. Den Tresorwürfel verbrachten sie im Anschluss zusammen mit zwei 15 und 18 Jahre alten Mittätern in die Tiefgarage des Andreas-Hofer-Areals, um diesen mit dem in den Kellerräumen gesuchten Werkzeug aufzubrechen.

Anzeige

Nachdem die beiden 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen gegen vier Uhr festgenommen wurden, transportierten die beiden da noch flüchtigen Mittäter den Tresorwürfel ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden im Laufe des Mittwoch die Wohnräume aller vier Tatverdächtiger durchsucht. Die zwei noch flüchtigen Mittäter wurden angetroffen und vorläufig festgenommen. Diese zeigen sich nicht geständig und schweigen sich auch zum Verbleib des Tresorwürfels aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Das Quartett steht im Verdacht, noch weitere Straftaten begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.