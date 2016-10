Esslingen (pol) - Wegen schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Esslingen und Stuttgart. Sie stehen laut Polizei im Verdacht, am Montagabend unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in der Obertürkheimer Straße überfallen und Bargeld geraubt zu haben.

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr betraten die beiden laut Polizei die Tankstelle. An der Kasse forderte der Jüngere Geld von dem Angestellten. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete er eine Pistole auf den 45-Jährigen und bedrohte ihn damit, worauf das Opfer etwa 400 Euro Bargeld aushändigte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten mit ihrer Beute.

Polizei nimmt Täter fest

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Großfahndung, bei der neben etlichen Streifenwagen des Polizeipräsidiums Reutlingen und benachbarter Polizeipräsidien auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnte der 15-jährige, polizeibekannte Esslinger gegen 23 Uhr in der Innenstadt angetroffen und festgenommen werden. Weitere Ermittlungen führten dann zu dem 16-jährigen, ebenfalls polizeibekannten Stuttgarter. Auch er konnte noch in der Nacht zum Dienstag von Kriminalbeamten des Polizeipräsidiums Stuttgart an seiner Wohnanschrift in Stuttgart festgenommen werden.

Teile der mutmaßlich bei der Tat verwendeten Waffe, bei der es sich offenbar um eine Schreckschusspistole handelte und die offensichtlich von den Verdächtigen auf der Flucht weggeworfen worden war, konnten im Rahmen der Fahndung ebenfalls aufgefunden werden. Der Verbleib des geraubten Bargelds ist noch unklar.

Die beiden Jugendlichen, die den Überfall im Wesentlichen einräumten, wurden am Dienstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.