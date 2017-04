Neuffen (pol) - In das Sportheim von Kappishäusern ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Gartenstuhl der Außenbewirtschaftung ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein, teilte die Polizei mit. Der Einbrecher durchsuchte anschließend den Thekenbereich. Da in der Gaststätte kein Bargeld aufbewahrt wird, nahm er ersten Erkenntnissen nach lediglich einen mehrere Jahre alten Laptop mit.

