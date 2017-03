Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Echterdingen entstanden, so die Polizei. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Smart gegen 22.10 Uhr die L 1208 in Richtung Steinenbronn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn, kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern. Sein Wagen prallte mehrmals gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Anschließend geriet der Pkw auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 25-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse konnte nur durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen eine Kollision vermeiden. Sein Fahrzeug fuhr sich jedoch in dem aufgeweichten Untergrund fest und musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden.

